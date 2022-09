Finge un incidente e si getta vernice rossa in faccia per simulare sangue, poi chiede i danni: arrestato L’uomo ha finto un incidente e ha poi minacciato un automobilista per avere i soldi del risarcimento: è accaduto a Torre del Greco, nella provincia di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Ha finto un incidente in scooter, ai danni di un ignaro automobilista, gettandosi anche della vernice rossa in faccia per simulare il sangue e per aumentare la portata dei danni, che in realtà non c'erano mai stati. Poi, non contento, ha minacciato il malcapitato per ottenere i soldi del risarcimento: per questo motivo, un uomo di 42 anni – M.C. le sue iniziali – è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Torre del Greco, nella provincia di Napoli. Le indagini, effettuate dai poliziotti e coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, sono scattate dopo la denuncia presentata dal povero automobilista, che si è presentato in commissariato e ha raccontato di essere stato bloccato da un uomo che viaggiava in sella a uno scooter, il quale ha finto di aver avuto un incidente stradale con lui e lo ha minacciato per avere una somma in denaro a titolo di risarcimento: per rendere più verosimile l'incidente e aumentare la portata dei danni, come detto, il truffatore utilizzava della vernice rossa che simulasse il sangue.

Grazie all'analisi delle telecamere di videosorveglianza della strada nella quale è avvenuto il finto sinistro stradale, gli inquirenti sono riusciti a identificare il 42enne, grazie soprattutto ad alcuni dettagli: gli indumenti e il casco indossati, l'orologio dal peculiare quadrante rotto e soprattutto la vernice rossa utilizzata per simulare il sangue. Tutti questi oggetti sono stati rinvenuti nell'abitazione del 42enne, che è stato arrestato per estorsione: per l'uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.