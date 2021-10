Finge di essere suo figlio e ruba 7mila euro a un’anziana: 19enne arrestato a Sorrento Un giovane di 19 anni è stato arrestato dai carabinieri e sottoposto agli arresti domiciliari per truffa aggravata: il ragazzo ha truffato un’anziana donna di Piano di Sorrento, fingendosi suo figlio e millantando problemi con la giustizia se non avesse ricevuto il denaro. Il 19enne era riuscito a rubare all’anziana circa 7mila euro.

A cura di Valerio Papadia

Una telefonata di suo figlio, in disperato bisogno di soldi per evitare problemi con la giustizia non meglio precisati: così un'anziana donna di Piano di Sorrento, nella provincia di Napoli, è caduta nella trappola del suo aguzzino, un giovane di 19 anni, che è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di truffa aggravata ai danni di un'anziana; per lui – L.F. le sue iniziali – come disposto dal gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della locale Procura, sono scattati gli arresti domiciliari. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma in fase di indagine, il 19enne ha rubato circa 7mila euro all'anziana. Lo scorso mese di settembre, come appurato dai carabinieri, il 19enne ha telefonato all'anziana e si è finto suo figlio, chiedendole di consegnare 1.800 euro a un corriere che si sarebbe presentato a casa sua di lì a poco, per evitare presunti guai con la giustizia. Fingendosi poi il corriere, il 19enne si è presentato alla porta dell'anziana e si è fatto consegnare la somma pattuita.

Il giovane truffatore, però, non si è accontentato: poco dopo ha telefonato nuovamente all'anziana, fingendosi nuovamente suo figlio e chiedendole di recarsi in banca per prelevare altro denaro, altrimenti avrebbe avuto guai seri con la legge. Dopo aver concordato un appuntamento, il 19enne si è presentato all'anziana e si è fatto consegnare ulteriori 5mila euro. Analizzando i filmati di videosorveglianza della zona, i carabinieri sono riusciti ad indentificare il 19enne, nonché lo scooter utilizzato dal giovane per gli spostamenti finalizzati al compimento della truffa.