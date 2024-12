video suggerito

Finge di avere una pistola e rapina un bar a Torre del Greco, poi scappa su uno scooter rubato: arrestato 38enne Il 38enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato; gli agenti sono riusciti a ritrovare parte del denaro rapinato, che è stato restituito al proprietario del bar.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Nella mattinata di ieri, giovedì 26 dicembre, giorno festivo in cui si celebrava Santo Stefano, un uomo di 38 anni, con precedenti, è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Torre del Greco, nella provincia di Napoli, con l'accusa di rapina aggravata e ricettazione. Nella fattispecie, i poliziotti del locale commissariato sono intervenuti in un bar in via Nazionale per la segnalazione di una rapina: giunti nell'esercizio commerciale, gli agenti, grazie alla visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, hanno accertato che poco prima un uomo, con il volto travisato da uno scaldacollo, aveva minacciato una dipendente del bar e, dopo aver simulato di estrarre una pistola dalla cintura, si era impadronito dell'incasso; il malvivente era poi fuggito a bordo di uno scooter.

Le indagini, partite subito dopo l'evento, hanno consentito ai poliziotti di identificare, in tempi stretti, il motociclo utilizzato dal malvivente per scappare, poi risultato essere rubato; lo scooter si trovava sotto l'abitazione di un 38enne, sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova. Gli agenti hanno così deciso di controllare l'abitazione dell'uomo rinvenendo, tra l'ingresso e il bagno, i capi d'abbigliamento utilizzati per la rapina; inoltre, sul comò della camera da letto, è stato trovato parte del denaro asportato nel bar, che è stato restituito al legittimo proprietario.