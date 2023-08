Finge di avere un fucile, ma in realtà è un bastone: così rapina alcuni giovani in strada A Villaricca, nella provincia di Napoli, i carabinieri hanno arrestato un 43enne: l’uomo ha brandito un bastone, fingendo fosse un fucile, e ha rapinato alcuni giovani in strada.

A cura di Valerio Papadia

Una strana rapina quella andata in scena nella notte a Villaricca, nella provincia di Napoli: l'autore della rapina, infatti, ha imbracciato un bastone di ferro fingendo fosse un fucile, intimidendo così le sue vittime e riuscendo ad impadronirsi di 60 euro. Fortunatamente, i carabinieri hanno arrestato il rapinatore: si tratta di Biagia Avella, 43enne di Mugnano, già noto alle forze dell'ordine.

Il 43enne ha avvicinato alcuni giovani che stavano passeggiando per le strade di Villaricca: ha imbracciato il bastone di ferro, tenendolo saldo contro la spalla, proprio come si imbraccia un fucile. Approfittando della comprensibile agitazione dei giovani, l'espediente utilizzato dal 43enne ha funzionato: le vittime hanno creduto si trattasse realmente di un fucile e hanno consegnato al rapinatore i contanti che avevano in tasca: il bottino, come detto, è stato di 60 euro.

Dopo lo spavento, i giovani hanno subito allertato il 112: sul posto sono intervenuti i carabinieri della Sezione Operativa di Marano che, grazie alla descrizione fornita dalle vittime, hanno arrestato il 43enne, che si trovava poco lontano dal luogo della rapina. I militari hanno rinvenuto anche il bastone utilizzato per simulare l'arma da fuoco, mentre per Avella si sono aperte le porte del carcere, in attesa di giudizio.