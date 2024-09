video suggerito

Fine settimana con tempo incerto su Napoli e Campania, da lunedì arrivano i temporali Arriva l’autunno in Campania: fine settimana di transizione, poi domenica l’equinozio, temperature in calo e da lunedì torneranno anche i temporali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Meteo: le previsioni su Napoli e Campania

Arriva l'autunno vero e proprio anche su Napoli e in Campania: dopo un breve periodo di "alternanza democratica" tra le parti, stavolta le temperature resteranno nei valori stagionali. Niente più bruschi innalzamenti, e addio definitivo ai 30 gradi centigradi. L'estate dunque va in soffitta: Aestas lascia la falce mietitrice e i campi di grano, mentre e al suo posto arriva Autumnus, pronto a raccogliere i frutti della vendemmia e dei rami d'olivo, come da ultramillenaria tradizione iconografica del passaggio delle stagioni.

Oggi, venerdì 20 settembre, il cielo è per lo più sereno con le temperature oscillano tra i 24 ed i 27 gradi. Da domani, sabato 21 settembre, si registrerà un primo ulteriore calo delle temperature, i cui valori minimi scenderanno sotto i venti gradi. Le massime resteranno attorno ai 25 gradi nelle ore più "calde" della giornata: venti deboli o quasi assenti, con mare praticamente calmo. Qualche grado in meno nelle zone interne della Campania e nei punti più alti dell'Appennino.

Domenica 22 settembre inizierà l'autunno anche astronomico, con l'equinozio d'autunno previsto alle 14.43 ora italiana. Il cielo sarà più nuvoloso e le temperature saranno nuovamente tendenti al basso, oscillando tra i 17 gradi di minima ed i 24 di valori massimi. Prime avvisaglie di un cambiamento radicale che avverrà da lunedì 23 settembre, quando sono previsti piogge e temporali su tutta la regione, dalle coste alle zone interne. Non sono previste al momento allerte meteo da parte della Protezione Civile regionale, anche se di più di saprà domenica, con i quadri previsionali più accurati.