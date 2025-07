Allerta meteo gialla in Campania lunedì 28 luglio: piogge e temporali tutta la giornata

Allerta meteo di colore giallo sulla Campania, per piogge e temporali. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso valido per l'intera giornata di domani, lunedì 28 luglio, dalle ore 09:00 fino alle ore 23:59, ma nel corso delle prossime ore potrebbe arrivare una proroga anche per il martedì successivo. Quasi tutta la Campania sarà interessata da questa allerta meteo: cinque delle otto "province" meteorologiche in cui è suddivisa la regione, e vale a dire le zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 2 (Alto Volturno e Matese), 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 5 (Tusciano e Alto Sele).

"Le precipitazioni saranno caratterizzate da rapidità di evoluzione: quindi potranno rivelarsi molto intense anche se in un arco temporale breve", fa sapere in una nota la Protezione Civile, spiegando che "il quadro meteo è infatti caratterizzato da incertezza previsionale. Durante i temporali saranno possibili anche grandine, fulmini e raffiche di vento". Inoltre, "attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico: tra le principali conseguenze dell'impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e frane.

A causa dei fulmini, della grandine e delle raffiche di vento potrebbero verificarsi danni alle coperture e alle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso", continua la nota. La Protezione Civile regionale ha anche invitato i singoli comuni ad "attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale".