Fine settimana 15-17 novembre con sole e freddo su Napoli e Campania, pioggia da lunedì 18 Fine settimana stabile sulla Campania, con sole e cielo sgombro di nubi, temperature molto basse. Leggero aumento tra sabato e domenica, poi pioggia da lunedì.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Fine settimana stabile sulla Campania, con il meteo che prevede sole e freddo almeno fino a lunedì, quanto torneranno le piogge. L'autunno, insomma, ha fatto il suo brusco ingresso anche sulla Campania, nonostante abbia atteso molto più tempo del previsto, con un ritardo di quasi due mesi. I rischi, ora, sono soprattutto per il brusco calo delle temperature, con la circolazione di virus influenzali che riprenderà a correre velocemente e con malanni stagionali diffusi, senza dimenticare che con l'arrivo della pioggia, spesso torrenziale, ci potranno essere anche rischi idrogeologici diffusi in un territorio già normalmente alle prese con una situazione poco facile.

Nella giornata di venerdì 15 novembre, il sole la farà da padrone, ma le temperature non si rialzeranno dai 16 gradi di valori massimi registrati negli ultimi giorni. Piogge assenti, ma il forte vento freddo, soprattutto al mattino, renderà meno sopportabile il tutto e darà una percezione di temperature ancora più basse. Leggermente migliore la situazione sabato 16 novembre, con il sole ancora libero da nubi ma con un leggerissimo aumento di temperature, che comunque non raggiungeranno i venti gradi, attestandosi attorno ai 18 gradi di valori massimi. Situazione simile anche domenica 17 novembre, con qualche primo annuvolamento in vista delle piogge che inizieranno lunedì 18 novembre su tutta la regione. Rischio banchi di nebbia soprattutto al mattino nelle zone dell'interno, dove i venti freddi saranno anche più forti rispetto alle coste. Da lunedì, con il ritorno delle piogge, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18 gradi di valori massimi per il resto della settimana.