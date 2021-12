File lunghe per i tamponi Covid a Napoli, assalto alle farmacie per le feste di Natale Code di persone in attesa di tampone o test antigenico si notano in diverse zone della città, da via Belvedere a Chiaia e Fuorigrotta, ma anche in provincia.

A cura di Pierluigi Frattasi

Lunghe file per i tamponi Covid19 a Napoli nel weekend di Natale. Prese d'assalto soprattutto le farmacie dove è possibile effettuare i test su prenotazione. A Natale e Santo Stefano code di persone in attesa di tampone o test antigenico si notano in diverse zone della città, da via Belvedere a Chiaia e Fuorigrotta. Ma la stessa scena si ripete anche nei Comuni della provincia di Napoli, da Villaricca a Giugliano, a Mugnano e Marano, con file di persone che arrivano fino in strada. Fenomeno forse legato anche all'aumentare delle occasioni di ritrovo tra più persone durante le feste, con i parenti alla stessa tavola per i cenoni. Mentre c'è da considerare che accanto ai sintomi del Covid19 ci sono anche quelli dell'influenza stagionale e del raffreddore che sono molto simili.

Oggi, intanto, in Campania, è sceso il numero dei contagiati: 1.594 su 18.675 tamponi molecolari e test antigenici con un tasso di positività dell'8,53% rispetto al 6,25% dell'altro ieri, con 4.837 positivi su 77.269 tamponi. È in vigore da ieri, intanto, il nuovo Decreto Covid di Natale del Governo Draghi, che prevede, tra le altre cose, l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto. All’interno di cinema, teatri, in occasione di eventi sportivi e su tutti i mezzi di trasporto, compresi quelli del trasporto pubblico locale, quindi bus, tram e metro, serviranno le mascherine del tipo Ffp2. Fino al 31 gennaio 2022, inoltre, per andare al bar, pub o ristorante sarà obbligatorio il super green pass. Non basterà più quindi avere il tampone negativo, ma bisognerà essere vaccinato o guariti dal Covid. Vietati anche feste e veglioni all'aperto fino al 31 gennaio. Chiuse discoteche, sale da ballo dove si svolgono eventi e feste o concerti aperti al pubblico.