La Polizia ha arrestato due giovani fidanzati, bloccati nella stanza di un B&B nel centro di Salerno: l'avevano affittata fingendo di volerci passare una breve vacanza, in realtà ne avevano fatto una base logistica per lo spaccio di droga nei giorni subito precedenti il Capodanno. I due, entrambi 25 anni, stati trovati in possesso di cocaina ed eroina, già divise in dosi, sono accusati di detenzione finalizzata allo spaccio e sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa del processo per direttissima; il cliente, anche lui fermato e identificato, è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Salerno hanno scoperto la piazza di spaccio durante i controlli sulle strutture ricettive, in molti casi utilizzate per feste private in modo da aggirare le norme anti contagio Covid-19. Insospettiti da un anomalo andirivieni presso la struttura, i poliziotti hanno individuato la coppia e hanno cominciato a tenerla d'occhio. Sono riusciti così a sorprendere M. C. mentre passava due dosi di eroina ad un giovane del posto. Una volta accertata la vendita di droga è scattata la perquisizione all'interno della camera affittata dalla coppia. La ragazza, L. A., è stata trovata in possesso di 49 dosi di cocaina e 42 di eroina e di 235 euro in contanti in banconote di vario taglio, ritenuti provento dello spaccio di droga.

Secondo gli investigatori, anche sulla base del quantitativo di stupefacenti sequestrato, i due avevano pensato di prendere la stanza del bed and breakfast proprio con l'intenzione di trasformarla in una piazza di spaccio per vendere droga prima di Capodanno, senza attirare l'attenzione sulla propria abitazione e sperando che i clienti passassero inosservati, scambiati per altri affittuari della struttura.