Fiaccolata della Pace al Vomero contro la guerra in Ucraina, in strada centinaia di persone Centinaia di persone si sono riunite al Vomero, nell’area collinare di Napoli, per la Fiaccolata per la Pace contro la guerra in Ucraina.

A cura di Nico Falco

Centinaia di persone sono scese in strada al Vomero, nell'area collinare di Napoli, per manifestare contro la guerra che sta infuriando in questi giorni in Ucraina. Piazza Vanvitelli è stata inondata di persone, mentre lungo via Scarlatti è stata srotolata una enorme bandiera della pace che copre per intero la carreggiata. L'iniziativa, a cui ha preso parte la comunità ucraina presente sul territorio, era stata annunciata nei giorni scorsi, col patrocinio della Municipalità 5 del Comune di Napoli, della Chiesa di Napoli e del Quinto Decanato, della comunità di Sant'Egidio e del centro pastorale giovanile Shekinà. I manifestanti si sono incontrati alle 18 per la preghiera nella parrocchia di San Gennaro al Vomero, alle 18:30 è partita la fiaccolata silenziosa con tragitto da piazza Vanvitelli a piazza degli Artisti, passando per via Scarlatti e via Luca Giordano.

La manifestazione, che si inquadra n quelle messe in atto a Napoli in questi giorni contro la guerra e a sostegno del popolo ucraino, segue la preghiera di ieri sera, in piazza Mercato, a cui aveva preso parte anche l'arcivescovo di Napoli don Mimmo Battaglia. "Siamo vicini all'Ucraina – ha detto l'alto prelato – contravvenendo alle regole ho chiesto ai parroci di suonare le tradizionali campane della Pasqua il giorno in cui ci sarà il cessate il fuoco". Intanto, sono già moltissimi i napoletani che hanno risposto all'appello del Comune di Napoli per aiutare i profughi: nel giro di 12 ore, ha spiegato Luca Trapanese, assessore alle Politiche Sociali, sono stati messi a disposizione circa 600 posti letto. Radiotaxi Confortaxi Napoli, inoltre, ha offerto corse gratuite per garantire gli spostamenti dei profughi ucraini in città.