Festa Scudetto Napoli, imbrattata la statua di piazza Bellini: si teme per i prossimi giorni Vandalizzata con vernice azzurra la statua di piazza Bellini a Napoli. Preoccupazione per i monumenti in vista della festa Scudetto in città-

A cura di Giuseppe Cozzolino

Vandalizzata con vernice azzurra la statua di piazza Bellini. Il monumento che si trova al centro della grande piazza che si trova a ridosso dei Decumani è stata deturpata con scritte che inneggiando al Calcio Napoli, di fatto vincitore del campionato italiano in attesa solo di una matematica certezza per la quale è questione di ore. E ora cresce l'allerta in vista della festa spontanea dei tifosi a titolo conquistato: preoccupazione soprattutto per i monumenti che potrebbero subire danni inestimabili. A lanciare l'allarme è stato Francesco Emilio Borrelli, deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra. che ha pubblicato anche una foto della statua deturpata dai vandali nelle scorse ore.

“Lo scudetto potrebbe essere matematico tra stasera 3 e domani 4 maggio, e allora la festa potrebbe ufficialmente partire", ha spiegato Borrelli, "Massima allerta quindi. I festeggiamenti sono sacrosanti ma devono avvenire nel pieno rispetto delle regole, della civiltà e della legalità. Non si dovrà tollerare", ha aggiunto ancora il deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra, "alcun incidente e nessun danno al patrimonio. I siti di maggiore interesse storico e culturale vanno presidiati. La festa deve essere dei tifosi veri, della città, di chi ama Napoli ma non degli imbecilli", ha concluso Borrelli. A piazza Bellini già da tempo si sono segnalate vicende di questo tipo: come ad esempio il degrado in cui versano le antiche mura greche cittadine, riempite di immondizia e sporcizia di vario tipo, come bottiglie di vetro, plastica e perfino avanzi di cibo. Al punto tale che i turisti, disgustati, evitano perfino di fotografarle.