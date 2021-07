Grave incidente stradale ieri sera in via Depretis, al centro storico di Napoli, dove dei tifosi a bordo di due scooter che stavano festeggiando la vittoria dell’Italia contro l’Inghilterra per gli Europei 2020 si sono scontrati violentemente. Una donna con il figlio di 16 anni a bordo di uno dei ciclomotori ha avuto la peggio. È caduta a terra rimanendo ferita gravemente. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale di Napoli e l’ambulanza del 118, con il personale sanitario che ha prestato subito i primi soccorsi. La donna è stata poi trasportata urgentemente in ospedale dove è stata ricoverata in codice rosso, che fortunatamente, in mattinata è stato derubricato in giallo.

Migliaia di auto e moto in tutta la città

Ma sono state migliaia le auto e le moto scese in strada a clacson spianati e con le bandiere tricolore ieri sera a Napoli per festeggiare il successo a Euro 2020. Un entusiasmo incontenibile che ha coinvolto decine di migliaia di tifosi fino a notte fonda, che hanno celebrato il trionfo azzurro con trombe e cori da stadio. Grande traffico sul Lungomare di Napoli fino a tardi. Dalla fine della partita piazza Vittoria, il Lungomare di via Caracciolo, la Riviera di Chiaia sono stati intasati di veicoli e persone a piedi per i festeggiamenti. Stessa scena a Piazza Trieste e Trento e zone limitrofe, fino alle 03,30 del mattino. Auto della Polizia Municipale sono state di supporto alla Questura, in via San Carlo e nell’area del Maschio Angioino fino alle 3 di notte. Ma non sono mancati gli incidenti. Diversi gli impatti tra veicoli in città, per fortuna, a parte quello di via Depretis, quasi tutti di lieve entità. Non si registrano però danni a cose che abbiano richiesto interventi di Protezione Civile.