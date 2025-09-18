Festa di San Gennaro, il piano traffico a Napoli per il 19 settembre: le strade chiuse

Tutto pronto a Napoli per i festeggiamenti di San Gennaro, santo patrono della città partenopea. Le celebrazioni del 19 settembre, giorno del martirio cristiano, sono quelle più attese (le altre sono a maggio e dicembre), anche dalle comunità italiane di origini napoletane all'estero: da New York a Buenos Aires, il mondo si ferma in attesa di sapere se "Faccia Gialla" compirà il prodigio dello scioglimento del sangue.

In centro a Napoli è stato già istituito un piano traffico "ad hoc" per evitare il caos soprattutto nella zona del Duomo, dove si concentreranno cittadini, autorità e turisti, dentro e fuori la cattedrale, in attesa del proverbiale "si è sciolto", che da sempre è abbinato alla prosperità e alla buona novella, contrariamente al mancato prodigio, considerato portatore di malaugurio.

Il piano traffico del comune di Napoli per il prodigio di San Gennaro

"È istituito in via Duomo", fa sapere il Comune di Napoli in una nota, "un particolare dispositivo di circolazione nell’ambito delle celebrazioni previste in onore di San Gennaro, Santo Patrono della Città di Napoli". Questi i dettagli dell'ordinanza: