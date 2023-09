Festa di San Gennaro 2023, il calendario delle celebrazioni del 18 e 19 settembre Nel Duomo di Napoli dal 18 al 26 settembre le celebrazioni per San Gennaro; la liquefazione del sangue il 19. La diretta televisiva su Canale 21.

A cura di Vincenzo Piccolo

Manca poco più di una settimana alla festa di San Gennaro e l'Arcidiocesi si prepara alle celebrazioni che si terranno nel Duomo di Napoli il 18 e il 19 settembre, presiedute dall'arcivescovo Domenico Battaglia. I festeggiamenti e la venerazione delle ampolle proseguiranno fino al 26 settembre, giorno dell'Ottava. Il rito della liquefazione del sangue, previsto per martedì 19 settembre, verrà trasmesso in diretta da Canale 21.

Il 18 settembre i riti vigiliari

La settimana si apre con i riti vigiliari, praticamente quelli del giorno prima, che daranno inizio alle solennità. Per quanto riguarda la tradizionale offerta dell'olio, quest'anno, ad occuparsene saranno i donatori di sangue dell’Asl Napoli 1, diretta da Ciro Verdoliva. Dopo questa parte seguirà una breve liturgia alle 17 nella chiesa di San Giorgio a Forcella, da qui inizierà a muoversi il corteo verso la Cattedrale, accompagnato dalla Fanfara dei carabinieri, dai dirigenti dell’Asl, dai donatori di sangue e dai membri del comitato diocesano San Gennaro.

Alle ore 18.00 ci sarà il rito con la celebrazione dei primi vespri con l'Arcivescovo e i canonici napoletani, accompagnati da prelati della cappella del tesoro di San Gennaro e i delegati. Nel corso della celebrazione l’Arcivescovo terrà un'omelia durante la quale lascerà alla comunità diocesana il messaggio per il nuovo anno e l’agenda pastorale. La giornata si chiude con l'accensione della lampada votiva davanti alle Reliquie di San Gennaro.

Il 19 settembre la liquefazione del sangue

Il 19 settembre, giorno di festa per tutta la città di Napoli, la Cattedrale sarà aperta per l'intera giornata, a partire dalle 7.30. Saranno in tre ad aprire la cassaforte dove sono custodite le ampolle con il sangue del Santo patrono di Napoli: l’Arcivescovo Mimmo Battaglia, l’Abate monsignor Vincenzo de Gregori e il sindaco Gaetano Manfredi. L'appuntamento è alle 9:45 nella cappella del tesoro, dopo l'apertura le ampolle saranno poste sul tronetto e portate a spalla dai seminaristi fino all’altare maggiore della Cattedrale.

Alle 10 avranno inizio le solenni celebrazione con il rito della liquefazione del Sangue. A conclusione l'arcivescovo si porterà sul sagrato esterno del Duomo per esporre le ampolle anche al popolo rimasto fuori dal Duomo. La celebrazione sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming grazie alla generosa disponibilità di Canale 21. L’evento potrà essere seguito anche sul portale dell’Arcidiocesi www.chiesadinapoli.it.

I festeggiamenti si concluderanno il giorno dell'Ottava, il 26 settembre, con una messa alle 9 nella Cappella del Tesoro. Al termine l’ampolla con il Sangue verrà posta sull’altare maggiore, per la venerazione del popolo fino alle 12.30. Le preghiere e la venerazione riprenderanno alle 16.30 fino alle 18.30 quando ci sarà la celebrazione della Santa Messa conclusiva.