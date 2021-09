Festa di San Gennaro 2021, stop alle auto in via Duomo: c’è il piano traffico Stop alle auto in via Duomo, domenica 19 settembre 2021, in occasione della Festa di San Gennaro. Il Comune di Napoli ha disposto un apposito piano traffico che prevede il divieto di transito nel tratto di via Duomo, tra l’incrocio con via Filangieri e quello con via Foria, e il divieto di sosta, nel tratto via dei Tribunali-piazzatta San Giuseppe dei Ruffi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Stop alle auto in via Duomo, domenica 19 settembre 2021, in occasione della Festa di San Gennaro. Il Comune di Napoli ha disposto un apposito piano traffico che prevede il divieto di transito nel tratto di via Duomo, tra l'incrocio con via Filangieri e quello con via Foria, e il divieto di sosta, nel tratto via dei Tribunali-piazzatta San Giuseppe dei Ruffi. La celebrazione della ricorrenza del Santo Patrono di Napoli, con l'attesa del prodigio della liquefazione del sangue in Cattedrale, sarà officiata per la seconda volta, dopo quella del 1 maggio, dal nuovo arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia. Per la festa di San Gennaro tornano anche le luminarie in via Duomo, offerte per il terzo anno consecutivo dalla Camera di Commercio di Napoli, presieduta da Ciro Fiola. Le luci saranno accese domani, sabato 18 settembre, alle ore 19,30.

Il piano traffico per San Gennaro

Ma cosa prevede il dispositivo di traffico messo a punto dal Comune di Napoli per domenica 19 settembre 2021? Ecco di seguito le misure di viabilità:

Istituzione di un dispositivo temporaneo di traffico in via Duomo in occasione della festività di “San Gennaro 2021” che si svolgerà il giorno 19 settembre 2021

Istituire in via Duomo, nei giorni e nelle fasce orarie di seguito indicate, la seguente disciplina viabilistica: