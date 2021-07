La festa per la vittoria della nazionale non è solo per le vie e le piazze della città ma anche in alta quota. Per alcuni italiani la finale degli europei è coincisa con un viaggio in aereo programmato già da tempo. Come è successo per i passeggeri del volo Crotone Malpensa decollato più o meno alle 23.20 dalla Calabria. Dai telefoni sono riusciti a vedere solo la fine dei tempi supplementari perché poi sono stati costretti a spegnere tutto proprio quando le due squadre stavano per iniziare i rigori. C'è chi ha esitato ma è stato rassicurato dal comandante: "Vi tengo io aggiornati sul risultato della partita". Pochi minuti dopo comunica un 3 a 2 in favore dell'Italia ai rigori. Tutti con il fiato sospeso, fino a quando è arrivata la frase che tutti speravano: "L'Italia ha vinto!".

Lo spettacolo di Napoli che festeggia vista da volo Crotone Milano

Allora il comandante ha invitato i suoi passeggeri a guardare fuori dai finestrini per ammirare lo spettacolo di Napoli vista dall'alto. A pochi secondi dalla vittoria la città era illuminata da fuochi e fuochi d'artificio che davano inizio ai festeggiamenti. Quello che si vede è uno spettacolo e trionfo di luci. Segno che a terra un secondo dopo l'ultimo rigore parato dall'Italia sono scoppiati i festeggiamenti e continueranno per tutta la notte. Del resto per tutta Napoli è festa grande per l'Italia campione d'Europa: cortei di auto, tanti tifosi, ma anche tante forze dell'ordine per scongiurare – per quanto possibile -il caos. Chiusa e senz'acqua la fontana del Carciofo in piazza Trieste e Trento. Ma non solo Napoli, anche a Milano e a Roma la gioia è esplosa per le vie e piazze dalla città. Così come è successo in tutta Italia.