Trasporto pubblico a Napoli

Napoli, fermi i bus per la provincia: mancano i soldi per il gasolio. Arriva l’Esercito a rifornirli I bus della Ctp che collegano la provincia di Napoli fermi in deposito perché mancano i soldi per comprare il gasolio. Per i rifornimenti si ricorre all’Esercito che ieri è arrivato con le autocisterne e ha erogato 35mila litri di carburante. Gli autisti di Teverola invitati a spostarsi per il weekend su Pozzuoli o Arzano o messi in congedo.

A cura di Pierluigi Frattasi

I bus della Ctp che collegano la provincia di Napoli fermi in deposito perché mancano i soldi per comprare il gasolio. Per i rifornimenti si ricorre all'Esercito che ieri è arrivato con le autocisterne di carburante. La richiesta di aiuto era partita dal sindaco metropolitano Luigi De Magistris, che si è rivolto all'Esercito Italiano per un rifornimento straordinario ed urgente di carburanti in favore della Compagnia trasporti pubblici (Ctp) del capoluogo campano. Da ieri mattina, il reggimento logistico della Brigata bersaglieri Garibaldi ha quindi iniziato un'attività di caricamento di 35mila litri di gasolio dal deposito di Persano (Salerno) verso quello della società di trasporti, situato a Teverola.

Intanto, l'amministratore unico della Ctp, Augusto Cracco, ieri ha comunicato che “in considerazione delle attuali emergenze finanziarie collegate, sostanzialmente, alla irregolarità del DURC, si comunica che, giusta intese intercorse nella riunione del 2 agosto e preso atto del decreto della Giunta Regionale della Campania n. 367 del 5.08.2021, si provvederà alla liquidazione delle spettanze arretrate (stipendio di luglio per tutti i dipendenti e quattordicesima per i dipendenti del deposito di Teverola) nel tempo più breve possibile; tempo necessario per la definizione dei conseguenti adempimenti tecnici di liquidazione delle citate spettanze.

In considerazione, poi, degli ottimi risultati ottenuti, in termini di produzione chilometrica nel mese di luglio, anche a fronte delle enormi difficoltà che l'Azienda ha dovuto affrontare per la carenza di risorse finanziarie ed al fine di non depauperare i tanti sforzi posti in essere, in primis dagli operatori di esercizio, si invitano gli operatori di esercizio – autisti – di Teverola ad esprimere, su base volontaria, la propria disponibilità ad effettuare il servizio presso i depositi di Pozzuoli ed Arzano per le giornate di domenica 8 e lunedì 9 agosto; agli stessi saranno riconosciute le indennità economiche previste dal CCNL. Si comunica, infine, che i restanti autisti saranno posti in congedo d'ufficio per le giornate menzionate”.