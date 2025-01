video suggerito

Ferito da colpi d'arma da fuoco un 19enne a Mercogliano: è in ospedale ad Avellino Un 19enne è in ospedale ad Avellino dopo essere stato colpito da colpi d'arma da fuoco alla schiena. Non è in pericolo di vita, indagano i carabinieri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 19 anni è stato ferito da colpi d'arma da fuoco a Mercogliano, in provincia di Avellino: indagano i carabinieri. Il giovane, da quanto si apprende, è stato portato all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino dove i medici del Pronto Soccorso gli hanno estratto uno dei proiettili che lo ha raggiunto alla schiena. Il giovane non sarebbe in pericolo di vita: i colpi, infatti, non avrebbero raggiunto organi vitali. Sulla vicenda indagano ora i carabinieri, chiamati a far luce sulla vicenda: fondamentale potrà essere la versione del giovane agli inquirenti, appena potrà essere ascoltato. Non sono ancora chiare infatti le circostanze della vicenda, né tantomeno se si tratti di una lite degenerata o un agguato vero e proprio. Nessuna ipotesi è al momento esclusa dagli inquirenti.