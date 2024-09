video suggerito

Ferito con una coltellata al volto in piazza Garibaldi a Napolli: ricoverato in ospedale

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un uomo è stato ferito al volto da una coltellata in piazza Garibaldi, nel cuore di Napoli: la vicenda è avvenuta questa mattina. Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da chiarire, l'uomo sarebbe stato colpito da una persona ignota: ma al momento, la vittima non è in grado di raccontare quanto accaduto, ed è ricoverata all'ospedale Pellegrini di Napoli, fortunatamente non in pericolo di vita. Quando eventuali miglioramenti delle sue condizioni lo permetteranno, potrebbe essere lui stesso a raccontare agli inquirenti cosa sia accaduto.

La vicenda sarebbe avvenuta infatti questa mattina, poco prima delle sette, in un luogo come quello della Stazione Centrale di Piazza Garibaldi che soprattutto di lunedì mattina è un crocevia di pendolari, studenti e lavoratori in arrivo da tutte le province e anche da fuori regione. Ma al momento non ci sarebbero testimoni. Si indaga per capire la dinamica del tutto: la stessa vittima è in corso di identificazione. Si tratta, a quanto risulta, di un cittadino extracomunitario. Tocca ora ai carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, intervenuti all'ospedale Pellegrini dopo la segnalazione dell'arrivo di un uomo ferito al volto da una coltellata, cercare di capire cause, dinamiche e responsabili dell'accaduto.