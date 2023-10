Ferito con un colpo di pistola al fianco: 20enne in ospedale a Napoli Le indagini per fare luce su quanto accaduto sono affidate ai carabinieri: non è ancora chiaro il luogo in cui è avvenuto il ferimento. Il 20enne è ricoverato in ospedale.

A cura di Valerio Papadia

Notte di sangue a Napoli, dove un giovane di 20 anni residente a Scampia, incensurato, è stato ferito con un colpo di pistola al costato. La dinamica di quanto accaduto non è ancora chiara, così come il luogo in cui si è verificato il ferimento: stando a una prima ricostruzione, operata dai carabinieri della compagnia Stella e da quelli del Nucleo Radiomobile di Napoli, il 20enne potrebbe essere stato colpito in via Monterosa, tra Secondigliano e Scampia, periferia settentrionale del capoluogo campano.

I militari dell'Arma sono intervenuti all'ospedale Cto, dove il giovane è stato ricoverato: da quanto si apprende, il 20enne non sarebbe in pericolo di vita, ma resta comunque sotto osservazione nel nosocomio dei Colli Aminei. Proseguono le indagini dei carabinieri per fare piena luce sull'accaduto.