Si trova ancora in prognosi riservata in ospedale l'uomo di 58 anni aggredito in strada e ferito con cinque coltellate a Cicciano, nella provincia di Napoli. Ma l'uomo non sarebbe più in pericolo di vita: lo spiegano fonti dell'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, dove l'uomo si trova ricoverato da diverse ore e dove è stato anche sottoposto ad un intervento chirurgico. Le indagini al momento non escludono alcuna pista sulla vicenda.

Tutto è accaduto nella giornata di ieri, quando l'uomo, 58 anni e residente del posto, e che risulta anche incensurato, si trovava su via Borgo Corpo di Cristo, quando per motivi ignoti è stato aggredito da una persona arrivata a bordo di un'automobile. L'aggressore è sceso dalla vettura ed ha iniziato ad accoltellarlo, colpendolo con cinque fendenti che lo hanno lasciato in gravissimi condizioni al suolo: la persona che lo ha gravemente ferito è poi scappato via a bordo dell'automobile, facendo perdere le sue tracce. L'arrivo dei soccorsi, la corsa in ospedale, gli interventi chirurgici: dopo ore d'attesa, la buona notizia che l'uomo non è più in pericolo di vita, come spiegato dall'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola. Intanto però i carabinieri della compagnia di Nola e quelli di Cicciano stanno cercando di fare chiarezza su una vicenda al momento inspiegabile: già acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza che si trovano sul luogo dell'aggressione, mentre si indaga anche sulla vita dell'uomo per capire se avesse ricevuto minacce di qualche tipo nell'ultimo periodo. Ma nessuna ipotesi, al momento, viene esclusa dagli inquirenti.