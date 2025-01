Felice Cannavale, investito e ucciso a Cancello Arnone: si costituisce 20enne. Lutto a Casal di Principe

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Felice Cannavale, la vittima

Lutto nel Casertano per la morte di Felice Cannavale, il 27enne originario di Marcianise, ma residente a Casal di Principe, investito e ucciso da un'auto la sera di sabato 11 gennaio scorso, mentre percorreva a piedi la strada provinciale 18. L'uomo che era al volante inizialmente non si è fermato, ma si è costituito poi nel pomeriggio di ieri, domenica 12 gennaio, alla stazione dei carabinieri. Si tratta di un giovane di 20 anni, che era alla guida di una Volkswagen Polo. Il ragazzo ai militari dell'Arma avrebbe ammesso la sua responsabilità. Dagli accertamenti effettuati dai carabinieri della Compagnia di Casal di Principe, è emerso che il 27enne, sabato sera, stava camminando lungo la strada, quando sarebbe stato investito dall'autovettura.

Lutto a Casal di Principe per la morte del 27enne

La morte di Felice Cannavale ha scosso tutta la comunità del Casertano. Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore alla famiglia per la terribile e prematura perdita, anche dal mondo delle istituzioni. Il sindaco di Casal di Principe, Ottavio Corvino, ha espresso, a nome dell'amministrazione comunale, "il proprio profondo dolore e cordoglio per la tragica scomparsa di Felice Cannavale, un giovane di soli 27 anni, vittima di un drammatico incidente. Felice era un ragazzo stimato e amato, la cui vita è stata spezzata in un modo inaccettabile. In questo momento di immenso dolore ci stringiamo con affetto attorno alla sua famiglia, alla sua fidanzata e a tutti coloro che gli volevano bene. Rispettiamo questa tragedia con riflessione e consapevolezza, per il bene di tutta la nostra comunità. Felice vivrà sempre nei nostri cuori".

Vicinanza alla famiglia nel momento di profondo dolore arriva anche da Adolfo Ferraro, presidente del consiglio comunale di Casal di Principe: "L’intera comunità di Casal di Principe – scrive in un post su Facebook – si unisce al dolore della famiglia Cannavale per la prematura scomparsa. Che gli angeli accolgano il caro Felice e diano conforto al cuore di chi l’ha conosciuto. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia, alla fidanzata e tutti i suoi cari". Mentre la Pro Loco Casal di Principe aggiunge: "Il Presidente, Il Direttivo ed i soci tutti della Pro Loco Casal di Principe, partecipano al dolore della famiglia Cannavale per la prematura perdita del caro Felice".

Dolore anche nella scuola di San Cipriano d'Aversa

Cordoglio anche al Liceo Scientifico Statale "E. G. Segrè" di San Cipriano d'Aversa, dove la dirigente scolastica, professoressa Rosa Lastoria, il personale docente ed ATA e la comunità scolastica tutta hanno espresso "unanime sentimento di sgomento e profondo dolore per la prematura e tragica scomparsa del giovane Felice Cannavale, stringendosi con immenso affetto all’amatissimo padre, signor Gaetano Cannavale, A.A. personale ATA e facente funzione DSGA in pensione del nostro istituto, alla sua famiglia ed ai suoi cari".