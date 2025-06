Federico Fashion Style: “Vi spiego perché ho chiuso il mio salone a Napoli. Ma tornerò”

video suggerito

«L'importante è che scriva quello che ho detto. Non ho chiuso perché l'attività non andava bene, ho chiuso per questioni familiari». Federico Lauri, classe 1989, da Anzio alla conquista della testa delle donne – in senso letterale – è l'hair stylist noto come "Federico Fashion Style", diventato famoso anche grazie a una serie di fortunati reality show e trasmissioni televisive. A Fanpage spiega come mai il suo salone di bellezza a Napoli, ubicato al Vomero, nei grandi magazzini Coin di via Scarlatti, aperto nel 2021, ha chiuso i battenti.

Cosa è successo?

Cosa è successo…ho chiuso Napoli per star vicino a mia figlia. Ho preferito in questo momento particolare della sua crescita di dedicarmi a lei.

Così, all'improvviso?

Ho altri 7 negozi in Italia, ho deciso di usare questi giorni per stare con lei, togliere l'impegno in un salone per stare di più in famiglia. Sono separato come forse saprà e preferisco che in questa fase gli impegni lascino spazio all'impegno genitoriale. E poi ho preso anche la palla al balzo…

In che senso? È una decisione legata all'aumento dei fitti per locali commerciali a Napoli?

No, non direi. Non avevamo problemi sugli affitti a Napoli e il negozio andava bene. Ma so di incertezze nel futuro dei magazzini Coin (il Gruppo Coin chiuderà alcuni punti vendita nel 2025 ndr.) e ho deciso in questo senso.

Riaprirà qui a Napoli?

Allora, in questo momento Napoli è chiusa. Abbiamo una serie di clienti affezionate che ci stanno raggiungendo a Roma e Anzio. Però voglio dire alle clienti napoletane che passata questa "tempesta" personale tornerò in città.

L'apertura del salone di bellezza a Napoli nel 2021