Fedeli derubati mentre pregano nel Santuario di Pompei, preso borseggiatore Furti nel Santuario di Pompei, borseggiatore finisce ai domiciliari: incastrato dalla videosorveglianza, avrebbe rubato due borselli ai fedeli in preghiera.

A cura di Nico Falco

Si sarebbe intrufolato tra i fedeli nel Santuario di Pompei e, approfittando di quel momento di preghiera, avrebbe afferrato due borselli per poi dileguarsi. Con questa accusa è finito ai domiciliari un uomo, di cui non sono state diffuse le generalità, destinatario di una ordinanza applicativa di misura cautelare personale per furto con l'aggravante della destrezza. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Torre del Greco su richiesta della locale Procura.

Il presunto borseggiatore è stato identificato grazie alle telecamere di sorveglianza. Le indagini erano partite in seguito alla denuncia di due fedeli, che si erano rivolte ai carabinieri e avevano raccontato di essere state derubate del borsello mentre si trovavano nel santuario della Beata Vergine Maria del Santo Rosario di Pompei, in provincia di Napoli. Una storia che i militari di Torre Annunziata avevano ascoltato già in passato: non è infatti una novità che la folla del Santuario diventi un "terreno di caccia" per piccoli delinquenti che, approfittando della calca e della distrazione, si confondono tra i fedeli per infilare la mano nelle borse.

I carabinieri hanno così acquisito le registrazioni della videosorveglianza interna del Santuario, hanno individuato i due fedeli e hanno seguito i loro spostamenti, con gli occhi puntati sulle altre persone che man mano incrociavano durante gli spostamenti o quando erano seduti alle panche per pregare. Nelle immagini hanno trovato anche un uomo che corrispondeva alla descrizione fornita da una delle due vittime e, esaminando il filmato, hanno ricostruito le fasi dei due furti.