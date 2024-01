Favori a detenuto, Emanuela Belcuore patteggia la pena: 1 anno e 10 mesi all’ex garante di Caserta La ex garante dei detenuti di Caserta condannata per favori a un detenuto; avrebbe avuto in cambio denaro e un paio di scarpe costose. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Emanuela Belcuore

Emanuela Belcuore, ex garante dei detenuti della provincia di Caserta, ha patteggiato la pena: la condanna, disposta dal gup Daniela Vecchiarelli, è di un anno e dieci mesi di reclusione, col pagamento di duemila euro per risarcimento danni. La donna era finita sotto inchiesta per corruzione e altri reati, il caso era esploso nel luglio 2023; in particolare le veniva contestato di avere concesso dei favori a un detenuto nel periodo in cui ricopriva il ruolo di garante.

La vicenda aveva avuto una grossa eco mediatica anche alla luce del precedente, risalente a pochi mesi prima, che aveva riguardato Pietro Ioia, garante dei detenuti di Napoli, arrestato con l'accusa di avere portato nel carcere di Poggioreale droga e cellulari sfruttando il suo ruolo; per lui la Procura ha chiesto 8 anni e 8 mesi di reclusione.

Secondo i pm della Procura di Santa Maria Capua Vetere la Belcuore avrebbe intrattenuto con l'uomo delle conversazioni telefoniche, tramite un telefono che lui deteneva illecitamente, e lo avrebbe avvisato delle perquisizioni in cella in modo da consentirgli di nascondere il cellulare; la ex garante si sarebbe inoltre prodigata per fargli avere una relazione di servizio positiva. Per questi favori, ritengono gli inquirenti, la Belcuore avrebbe ricevuto somme di denaro e anche un paio di scarpe costose, presenti nel negozio della sorella del detenuto.

Secondo l'accusa avrebbe avuto in cambio somme di denaro e anche un paio di scarpe costose, da parte della sorella del detenuto che è proprietaria di un negozio. Pochi giorni dopo la perquisizione domiciliare la Belcuore, a cui erano stati anche sequestrati telefono cellulare e dispositivi elettronici, aveva rassegnato le dimissioni.