“Fatemi entrare in reparto” e minaccia le infermiere del Moscati di Avellino: denunciato Voleva entrare nel reparto di Medicina Generale fuori orario di visite, minacciando quattro persone: identificato e denunciato. A casa due pistole e un fucile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Voleva vedere il padre, ricoverato in ospedale nel reparto di Medicina Generale dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Ma al rifiuto perché fuori orario di visite, ha preteso di entrare comunque in reparto, minacciando quattro persone: tre infermiere ed un operatore socio-sanitario presenti sul posto, prima che gli uomini dell'istituto di vigilanza in forza all'ospedale lo allontanassero. L'episodio è avvenuto nella serata di mercoledì 10 gennaio, ed oggi, a distanza di 48 ore, l'uomo è stato identificato e denunciato.

Si tratta di un 52enne di Pomigliano d'Arco, nel Napoletano: l'uomo è stato rintracciato dopo l'identificazione, avvenuta anche grazie al fatto che, al momento di entrare in reparto, aveva inizialmente fornito le proprie generalità. A quel punto, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, davanti alla quale dovrà rispondere di "minaccia ad un incaricato di pubblico servizio e interruzione di un servizio di pubblica necessità. In casa sua, oltre alla notifica della denuncia, i militari dell'Arma hanno trovato anche due pistole e un fucile, regolarmente detenute: ma tutte le armi gli sono state ritirate a scopo cautelativo.

"Quanto accaduto nell’Unità operativa di Medicina Generale è molto grave", commenta Renato Pizzuti, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati, che ribadisco quanto sia "necessario fare in modo che il personale impegnato non solo nell'emergenza, ma anche nei reparti, possa lavorare in sicurezza. Occorre ripristinare i drappelli di Polizia negli ospedali, garantendo un servizio di vigilanza per l’intera giornata", ha proseguito Pizzuti.