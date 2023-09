“Fate un regalo ai carcerati” e pretendono soldi da un imprenditore Due persone in carcere a Pozzuoli, avrebbero chiesto soldi ad un imprenditore formulando la classica formula del “regalo” per chi si trova dietro le sbarre.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Avevano chiesto soldi ad un imprenditore come "regalo per i carcerati". Una estorsione vera e propria quella per cui sono accusati due uomini, uno dei quali incensurato, trasferiti in carcere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Dovranno rispondere di tentata estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso e dalle finalità mafiose: si tratta di un 49enne originario di Melito di Napoli e già noto alle forze dell'ordine e di un 39enne incensurato, quest'ultimo originario di Pozzuoli come la vittima, un imprenditore del posto. I due sono stati fermati dai carabinieri della sezione operativa della compagnia puteolana.

Secondo quanto ricostruito in sede d'indagini, i due fermati avrebbero provato a costringere la vittima a consegnare loro una somma di denaro come "regalo per i carcerati". Un regalo per il quale non avevano esitato a ricorrere ad intimidazioni e minacce. L'imprenditore puteolano, però, non ha ceduto: i due sono stati fermati dai carabinieri che, nel corso di alcune perquisizioni, hanno anche ritrovato in casa del 39enne incensurato ben 15,75 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, mentre in casa del 49enne già noto alle forze dell'ordine ben 14.950 euro in contanti.

Inoltre, nelle pertinenze dell'abitazione di quest'ultimo i militari dell'Arma hanno trovato e sequestrato 1,66 chili di hashish suddivisi in panetti e 150 grammi di cocaina già suddivisa in dosi. Per i due sono scattati così i fermi per tentata estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso e dalle finalità mafiose, mentre banconote e droga sono state poste sotto sequestro da parte delle forze dell'ordine.