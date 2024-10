Farmacista investita e uccisa nel Salernitano, lutto a Castel San Giorgio

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Investita da un'auto mentre attraversava la strada a Roccapiemonte, in provincia di Salerno, una farmacista di 67 anni di Castel San Giorgio è deceduta dopo un giorno di ricovero in ospedale. L'incidente era avvenuto in via della Libertà, sulla strada provinciale 104 nella tarda serata di ieri, sabato 26 ottobre 2024. La donna è stata soccorsa, ma le sue condizioni sono apparse subito gravi. È deceduta questa mattina, presso l'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove era ricoverata. Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato che ha effettuato i primi rilievi sul posto. Il conducente della vettura, indagato per la morte della donna, è risultato negativo all’alcool test e agli esami tossicologici.

Lutto a Castel San Giorgio nel Salernitano

La donna, farmacista di 67 anni di Castel San Giorgio (Salerno), è stata trasportata all'ospedale di Nocera Inferiore dove è stata ricoverata in prognosi riservata per tutta la notte, ma nelle ore successive le sue condizioni si sono aggravate e, purtroppo, è deceduta. La Procura di Nocera Inferiore, in collaborazione con i carabinieri di Mercato San Severino, ha avviato un’indagine per ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto. Al momento non si esclude la possibilità che possa essere disposta l'autopsia.

Il cordoglio del sindaco: "Quella strada è pericolosa"

Il sindaco di Roccapiemonte, Carmine Pagano, ha espresso il cordoglio dell'amministrazione e la vicinanza alla famiglia della vittima per la terribile perdita:

"Continuiamo a segnalare da anni la pericolosità di questa strada, con la Provincia di Salerno bisogna trovare una soluzione per limitare la velocita' e la pericolosita' di un'arteria sempre molto trafficata, anche da mezzi pesanti. Faremo di tutto per cercare di mitigare il rischio, dopo aver chiesto e ottenuto l'installazione negli anni scorsi di un impianto semaforico".