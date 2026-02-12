Farmaci a base di botulino e creme anestetiche importati illegalmente in Italia: scoperto deposito a Napoli

Un deposito pieno di farmaci importati illegalmente in Italia dall'estero è stato scoperto a Napoli, precisamente a Soccavo, quartiere della periferia occidentale del capoluogo campano, dai militari della Guardia di Finanza. In particolare, durante servizi di controllo economico del territorio volti al contrasto dell'abusivismo commerciale, i finanzieri hanno controllato un garage multipiano del quartiere napoletano, privo di qualsiasi autorizzazione, che veniva utilizzato per lo stoccaggio di medicinali provenienti da Paesi al di fuori dell'Unione Europea.

I militari delle Fiamme Gialle, conservati in frigoriferi domestici, hanno pertanto rinvenuto farmaci a base di tossina botulinica e creme anestetiche, tutti medicinali privi di indicazioni sanitarie e sprovvisti di etichettatura che ne riportasse le informazioni terapeutiche, nonché a uso ospedaliero e quindi non commerciabili al di fuori: dei primi sono stati sequestrate 191mila dosi, mentre delle seconde 73mila millilitri. Inoltre, da una prima stima effettuata dagli inquirenti, è emerso che, una volta immessi nel mercato clandestino, i farmaci avrebbero fruttato circa 500mila euro.

Al termine delle operazioni, oltre al sequestro dell'ingente quantitativo di farmaci, i finanzieri hanno provveduto a denunciare il responsabile del traffico illecito per ricettazione, esercizio abusivo di una professione, commercio di sostanze tossiche pericolose per la salute pubblica ed illecita importazione nello Stato e distribuzione all’ingrosso di medicinali.