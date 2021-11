Faraglioni e Grotta Azzurra a Capri tra i posti più belli in Italia per scattarsi un selfie La speciale classifica di EnjoyTravel.com e Big 7 Travel sui 15 posti più belli in Italia per scattarsi un selfie e postarlo sui social.

A cura di Valerio Papadia

Il selfie, quello che una volta si definiva autoscatto, è ormai stato ampiamente sdoganato, diventando socialmente accettato, anzi, un vero e proprio must negli album dei ricordi di viaggi e vacanze. A tal punto che EnjoyTravel.com, sito di comparazione di auto a noleggio e Big 7 Travel, sito di viaggi, hanno deciso di stilare una speciale quanto curiosa classifica sui quali siano i 15 luoghi più belli in Italia per scattarsi un selfie e postarlo sui social, in particolare Instagram e TikTok, basandosi sugli hashtag. In questa speciale classifica la Campania, anzi sarebbe meglio dire Capri, è presente ben due volte, con due delle meraviglie dell'isola del Golfo di Napoli: i Faraglioni, che occupano il decimo posto e la Grotta Azzurra, che invece si posiziona al quindicesimo posto.

I selfie scattati ai Faraglioni e alla Grotta Azzurra a Capri

I Faraglioni, come detto, si trovano al decimo posto. Guardando nel dettaglio la classifica, i caratteristici scogli che sorgono di fronte Marina Piccola hanno collezionato in totale, nel 2021, 3.392.000 di hashtag: 292.000 su Instagram, 3.100.000 su TikTok. La Grotta Azzurra, invece, chiude la classifica al quindicesimo posto, con 1.255.000 hashtag: 55.000 su Instagram, 1.200.000 su TikTok.

I posti più belli per un selfie in Italia: la classifica

Ecco, di seguito, la classifica completa dei 15 posti più belli per scattarsi un selfie in Italia:

