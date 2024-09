video suggerito

Fanno esplodere il bancomat per un furto: i soldi volano in strada Un bancomat “sradicato” con una esplosione: le banconote, dopo l’esplosione, sono volate in strada. I malviventi sono scappati con parte del bottino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Le banconote volate in strada dopo l'esplosione

Un furto allo sportello bancomat si è concluso con la fuga dei banditi e con la dispersione di parte del bottino in strada: è accaduto stanotte a Gesualdo, in provincia di Avellino. Attorno alle 4.20, alcuni ignoti hanno fatto esplodere un ordigno allo sportello bancomat esterno della filiale locale BPer Banca di Gesualdo, in Alta Irpinia. L'esplosione è stata particolarmente forte, al punto che diverse banconote sono volate in strada, dove le hanno trovate le forze dell'ordine giunte sul posto.

Il bottino dei malviventi è tutto da quantificare: la fuga, forse precipitosa, ha fatto sì che parte del bottino stesso finisse disperso sul manto stradale, senza che fosse recuperato. Sul posto, sono subito intervenuti i Carabinieri dell’Aliquota Operativa di Mirabella Eclano e della stazione di Gesualdo, che hanno eseguito i rilievi assieme ai Vigili del Fuoco, che hanno anche eseguito le verifiche strutturali del condominio che ospita, al pianto terra, la filiale bancaria al cui esterno si trovava lo sportello bancomat "asportato" dai ladri.

Secondo le prime ricostruzioni, sarebbero stati almeno quattro i malviventi che hanno colpito stanotte: dopo essere arrivati con volto travisato, e dunque al momento non identificati, sono quindi fuggiti a bordo di una Stelvio di colore bianco. Sotto analisi delle forze dell'ordine anche le immagini del sistema di videosorveglianza esterno alla banca. Il denaro volato sul manto stradale è stato recuperato e posto sotto sequestro.

I carabinieri sul luogo del furto del bancomat che ha fatto volare le banconote in strada