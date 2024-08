video suggerito

Falso fotografo attira una 16enne in un hotel e tenta di violentarla a Capaccio Una ragazzina ha denunciato abusi da parte di un 40enne, che l’avrebbe adescata col pretesto di un book fotografico; l’uomo individuato dai carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Quell'uomo l'avrebbe approcciata sui social, si sarebbe presentato come un fotografo e le avrebbe proposto di realizzare per lei un book fotografico. Ma, quando lo ha seguito nell'albergo dove si sarebbe dovuta svolgere la sessione fotografica, lui l'avrebbe aggredita e avrebbe cercato di violentarla. È quello che ha raccontato una ragazzina di 16 anni, che ha sporto denuncia, accompagnata dalla madre, presso i carabinieri di Battipaglia. L'uomo è stato già individuato: si tratterebbe di un 40enne di origine irpina.

L'episodio risale allo scorso 1 agosto, è avvenuto in una struttura ricettiva di Laura, frazione del comune di Capaccio Paestum, in provincia di Salerno. Lì la ragazza era arrivata insieme al sedicente fotografo, col quale si era accordata per uno shooting fotografico. L'aggressione sarebbe scattata praticamente subito, appena la 16enne aveva cominciato a posare. La giovane era però riuscita a divincolarsi dalla presa e, guadagnata la porta, era corsa fuori urlando e chiedendo aiuto. I carabinieri erano arrivati poco dopo, ma l'uomo si era già dileguato.

Una volta tornata a casa, la ragazza aveva confidato l'accaduto alla madre e con lei era andata dai carabinieri a Battipaglia per sporgere denuncia. Sulla vicenda è stata aperta una indagine coordinata dalla Procura di Salerno, il reato ipotizzato è di violenza sessuale su minore. Nel corso delle indagini, svolte anche con la collaborazione dell'hotel, i carabinieri sono risaliti all'identità del finto fotografo, che avrebbe usato le sue vere generalità per contattare la ragazzina, e sono in corso accertamenti per raccogliere ulteriori elementi a riscontro della denuncia.