video suggerito

Falsi Pomodorini del Piennolo, sequestrati 35 chili di prodotti illegali nel Napoletano La scoperta a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli: i pomodori venivano venduti come Pomodorini del Piennolo, ma non lo erano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Erano venduti come pomodorini del Piennolo ma in realtà non lo erano affatto: sono 35 i chili sequestrati dai carabinieri del Parco Nazionale del Vesuvio di San Sebastiano al Vesuvio, intervenuti assieme ai ai militari del Nucleo Carabinieri Parco di Ottaviano. Il sequestro è avvenuto a Sant'Anastasia, all'interno di una ditta che utilizzava la denominazione di origine protetta dei Pomodorini del Piennolo pur non essendo la titolare iscritta nel circuito dell'organismo di controllo agroqualità, né al consorzio di tutela del prodotto vesuviano.

Dopo accurati controlli, i carabinieri hanno trovato circa sei scatole di cartone per confezione e tutte con la dicitura di "Pomodorino del Piennolo" e con all'interno pomodorini freschi già confezionati, 400 etichette con la dicitura di "Pomodorino del Piennolo" ed altri grappoli di pomodorini freschi muniti di etichetta anche in questo caso: un totale di 35 chili di prodotti pronti ad essere venduti nonostante avessero false etichettature. Alla fine, è scattato il sequestro da parte dei militari dell'Arma. Per la titolare, una multa pari a 4mila euro.