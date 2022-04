“Faccio assumere tuo figlio in Vaticano”: si spaccia per carabiniere e truffa una donna, arrestato Un uomo di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri ad Aversa, nella provincia di Caserta: alla vittima ha estorto circa 20mila euro, tra denaro e preziosi.

A cura di Valerio Papadia

Si è finto un maresciallo dei carabinieri e ha promesso a una donna di rimediare un posto di lavoro al figlio, addirittura in Vaticano, dietro il pagamento di una somma di denaro: un uomo di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri, quelli veri, ad Aversa, nella provincia di Caserta, per il reato di estorsione. Le indagini dei militari dell'Arma sono partite dopo la denuncia della vittima, una donna di 51 anni, che ha riferito di subire richieste estorsive da parte di un uomo a partire dal mese di maggio del 2020: qualificatosi come maresciallo dell'Arma, l'uomo le aveva promesso di far assumere suo figlio presso lo Stato Vaticano dietro pagamento di una cospicua somma di denaro.

Circa 20mila euro i soldi estorti alla vittima

Così, tra versamenti di denaro, oro e preziosi, la donna avrebbe versato al malvivente circa 20mila euro. Quando la vittima ha manifestato l'intenzione di smettere di pagare, il finto carabiniere ha minacciato di morte il figlio della donna; a quel punto, la vittima ha deciso di denunciare e di rivolgersi ai veri carabinieri. I militari dell'Arma, così, si sono recati all'ultimo appuntamento tra la donna e il suo aguzzino e hanno arrestato il 34enne proprio mentre intascava 300 euro in contanti quale ulteriore pagamento estorsivo. Dopo l'arresto, per il 34enne si sono aperte le porte del carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove è a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.