Fa pipì in pieno giorno sulla facciata di Palazzo Reale a Napoli: il video della vergogna Un uomo che, in pieno giorno, incurante dei tanti passanti in piazza del Plebiscito, urina sulla facciata di Palazzo Reale, proprio a due passi dall’ingresso.

A cura di Valerio Papadia

Spesso e volentieri, piazza del Plebiscito, nel cuore di Napoli, viene indicata come il salotto della città, nonché una delle sue cartolina, visto che stiamo parlando della piazza più famosa. Da lì, ogni giorno, transitano migliaia di persone, cittadini che si recano al lavoro, nei numerosissimi uffici e negozi che sorgono, da un lato, verso Santa Lucia e il Lungomare, dall'altro verso via Toledo, via Chiaia e piazza Municipio. Per non parlare, poi, dei tanti turisti che, in questi giorni, si godono gli ultimi scampoli d'estate in città e che fanno tappa obbligata in piazza, tra la Basilica di San Francesco Da Paola e il Palazzo Reale. Suscita stupore e tanta vergogna, dunque, il video diffuso dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che mostra un uomo, in pieno giorno, mentre urina proprio sulla facciata di Palazzo Reale, al lato di una delle due antiche guardiole che sorgono proprio ai lati dell'ingresso della reggia seicentesca.

"Piazza Plebiscito sempre più terra di nessuno: un soggetto orina sull'ingresso principale di Palazzo Reale alle 10 del mattino tra l'incredulità dei passanti e dei turisti" scrive su Facebook il consigliere regionale di Europa Verde Borrelli, che come detto ha pubblicato il video – evidentemente pubblicato da un passante, che ha assistito attonito alla scena – in cui si vede chiaramente l'uomo, zaino in spalla, intento a urinare contro il muro di Palazzo Reale, a due passi dall'ingresso principale utilizzato dai visitatori.