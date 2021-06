Nove nuovi palazzi costruiti per accogliere tutti gli abitanti di Borgo Coroglio da realizzare dove si trovano attualmente gli insediamenti residenziali o nell'area ex Eternit. Entro l'anno le bonifiche su tutte le aree dell'ex zona industriale dismessa. È quanto affermato da Invitalia oggi nel corso dell'incontro in commissione Politiche Urbane al Comune di Napoli, presieduta da Mario Coppeto, con le associazioni del territorio. Presenti tra gli altri Claudio Collinvitti, program manager di Invitalia per il progetto Bagnoli, il commissario straordinario per la bonifica e la rigenerazione ambientale di Bagnoli, Francesco Floro Flores, l'assessore all'Urbanistica e vicesindaco Carmine Piscopo e il presidente della Municipalità X, Diego Civitillo.

Al via la gara per il waterfront

Collinvitti ha chiarito che, sulla questione degli alloggi nel Borgo Coroglio, il Piano di Risanamento Ambientale e Rigenerazione Urbana (Praru) prevede “che gli alloggi saranno ricostruiti o ristrutturati per accogliere numericamente tutti gli abitanti, o nel Borgo o nell’ex area Eternit, dove verranno realizzati 9 edifici residenziali”. Entro l’estate, verrà poi bandita la gara per la progettazione del “waterfront” e si punta, entro novembre, a nominare il progettista che – solo allora – potrà fare una ricognizione effettiva degli alloggi e valutare correttamente il lavoro da fare.

Entro la fine dell’anno, tutte le aree saranno investite dalla bonifica, ha precisato, quindi si potrà fruire dei luoghi completati solo se ci saranno le condizioni di sicurezza. Sulla gestione del Parco dello Sport, infine, ha ricordato che si tratta di uno spazio pubblico che dovrà essere gestito con tutte le garanzie previste per i cittadini: non ci sono preclusioni per la gestione dell’area, ma al momento l’unico soggetto che ha manifestato interesse è l’Università.

Floro Flores: "Un bando per gestire il Parco dello Sport"

Il commissario straordinario Francesco Floro Flores ha invitato “a non sottovalutare il valore e il peso del confronto via web che si è svolto nei giorni scorsi con gli stakeholders, uno strumento utile che ha consentito a molti di partecipare e formulare proposte concrete. Sul Parco dello Sport ha chiarito che, una volta ultimata la bonifica, bisognerà individuare un partner per la concessione, con un documento che, ha precisato, sarà redatto dall’Amministrazione comunale”.

Il vicesindaco Carmine Piscopo ha ricordato “che il processo fondativo del Praru si basa sulla partecipazione e il confronto con la collettività, senza i quali nessun progetto urbanistico può avere realizzazione. È naturale, ora che il progetto di Bagnoli entra finalmente nel vivo, che la collettività sia sempre più protagonista nella precisazione delle scelte, scelte che – va ricordato – sono chiaramente tracciate e approvate. Rispetto ai punti trattati nel corso della riunione, Piscopo ha nuovamente precisato che, sulla questione degli alloggi nel Borgo ed extra Borgo, i diritti e le garanzie previste nel Piano sono per tutti”.

“Ha confermato – che la scuola di Via Cavalleggeri è oggetto di un protocollo di intesa con l’Università “Parthenope” per la realizzazione della sede di Scienze Motorie. Sul Parco dello Sport, infine, ha chiarito che il Comune è stato coinvolto nell’ambito del protocollo di intesa tra Università, soggetto attuatore e commissario per la definizione del regolamento che disciplinerà l’uso dell’area come attrezzatura pubblica, per consentire anche in futuro un uso di questi spazi a vantaggio della collettività.

Le richieste delle associazioni

Di garanzie sui tempi annunciati per la bonifica della ex area Eternit – prevista per la fine dell’anno – ha parlato Antonio Graniero di “Mai più Amianto Napoli”: dopo 27 anni i cittadini chiedono inoltre di poter fruire delle opere man mano che vengono ultimati i lavori, senza aspettare il completamento di tutto, come nel caso del Parco dello Sport. Posta anche la questione della riqualificazione di una scuola in via Cavalleggeri d’Aosta, ora in stato di abbandono.

Maggiore coinvolgimento “in presenza” dei comitati ha invece chiesto Dario Oropallo di “Bagnoli Libera”: la recente modalità di consultazione intrapresa dal soggetto attuatore – una tre giorni di incontri online – rischia di non raggiungere tutti i cittadini, che invece devono poter discutere pubblicamente dei temi che riguardano il futuro del loro quartiere, anche per quanto riguarda la definizione delle clausole sociali.

Vincenzo Sansone di “Rinascita Flegrea” ha evidenziato la necessità di riprendere la progettazione territoriale a partire dagli strumenti democratici di partecipazione, per evitare di tagliare fuori i bisogni dei residenti. Sansone ha anche chiesto chiarimenti sugli assetti futuri dell’area e sulle misure previste per regolare l’afflusso e il deflusso di persone durante il weekend, già ora molto trafficato. Sul Parco dello Sport, ha infine chiesto come saranno stabilite le modalità di gestione.

Per “Borgo Coroglio”, Felice Pecoraro ha chiesto risposte chiare sulla sorte degli alloggi presenti nell’area, se cioè sarà garantita a tutti la riqualificazione dei propri alloggi o la ricollocazione nell’ex area Eternit.

Il presidente della Municipalità X, Diego Civitillo, ha condiviso la necessità di un confronto più efficace che coinvolga anche quelle realtà che non hanno facilità di accesso alle procedure online, e per questo si è reso disponibile a mettere a disposizione gli spazi della Municipalità.

Ha chiarito inoltre ad Antonio Graniero di “Mai più amianto Napoli” che la scuola di Cavalleggeri d’Aosta verrà presto riqualificata grazie ad un accordo tra il Comune e l’Università “Parthenope”, nel rispetto di una chiara destinazione d’uso in chiave culturale e sociale.