Ex Base Nato di Bagnoli, il cagnolino mascotte scappato da 3 giorni: “Aiutateci a trovarlo” Era stato adottato dai vigilantes dell’ex Base Nato 9 anni fa. “Un cane meraviglioso, amato da migliaia di persone, aiutateci a trovarlo”

A cura di Pierluigi Frattasi

È scomparso da tre giorni il cagnolino adottato come mascotte dall'ex Base Nato di Bagnoli. Dolcissimo e con un solo occhio – per questo soprannominato affettuosamente "Guercino" dagli abitanti della zona – era stato adottato dai guardiani della struttura, che adesso lo cercano disperatamente. Il cagnolino, di taglia medio-piccola e di colore marrone, con due grandi orecchie simili a quelle dei cani pastore, sarebbe fuggito tre giorni fa, secondo quanto raccontano gli abitanti, dopo il forte temporale che si è abbattuto sulla zona. "In 9 anni non l'aveva mai fatto – spiegano – per questo siamo preoccupati". E adesso tutti lo cercano e vogliono sapere dove è andato e se sta bene e hanno lanciato un appello per ritrovarlo.

"Un cane meraviglioso, amato da migliaia di persone"

"È scomparso il 15 Agosto verso le 3 di notte – racconta a Fanpage.it Pasquale Parlato, uno dei vigilantes dell'ex Base Nato – È la nostra mascotte. Si chiama Guercio, questo il nome che gli abbiamo dato, perché, quando l'abbiamo trovato all’interno della ex Base Nato di Bagnoli, abbiamo subito notato che aveva solo un occhio. Per nove anni lo abbiamo accudito noi della Vigilanza, che facciamo servizio nel complesso. Guercio era amato da migliaia di persone. L’ex Base Nato, che attualmente è di proprietà della Fondazione Banco di Napoli per l'assistenza all’infanzia, è popolata da migliaia di persone e ognuno di loro, adulti e bambini, ha conosciuto Guercio, perché la sua postazione era all’ingresso. Era giocherellone con i bambini e faceva le feste e accoglieva gli adulti. Per noi vigilantes era prima di tutto un amico e poi anche un "collega", perché ci accompagnava sempre a fare giri di controllo per tutta la base. Chiediamo a chi l'avesse visto di darci notizie. Ci manca tantissimo e l'amiamo tanto".