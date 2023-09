Evento abusivo nel cortile monumentale di San Domenico Maggiore: arriva la polizia locale Un evento abusivo nel cortile monumentale di Piazza San Domenico Maggiore è stato interrotto dalla Polizia Municipale di Napoli: raffica di multe.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un evento abusivo all'interno del cortile monumentale di Vico San Domenico Maggiore, nel cuore di Napoli, è stato interrotto dall'arrivo della Polizia Municipale partenopea. Al momento dell'intervento, l'evento si stava svolgendo senza alcuna autorizzazione con musica alta e bevande servite all'esterno dei locali. Sono stati elevati così diversi verbali, per tutte le irregolarità riscontrate dagli uomini della Municipale. Si tratta di un intervento in una delle zone più frequentate dalla movida partenopea, e dopo spesso i residenti segnalano eventi anche in tarda serata, con schiamazzi e caos, soprattutto nella vicina Mezzocannone.

In un'altra operazione, non troppo distante, operata dagli agenti dell'Unità Operativa di Avvocata, sono stati comminati 50 verbali per sosta irregolare, con 24 autovetture prelevate coattamente, mentre al Corso Vittorio Emanuele un bar è stato sanzionato per occupazione abusiva di suolo pubblico. Inoltre, i controlli si sono estesi anche a taxi e vetture adibite a Noleggio con Conducente: 107 sono state sanzionate, di cui 91 per violazione delle condizioni di licenza, con 16 segnalazioni inviate al Servizio di Trasporto Pubblico da parte del Reparto specialistico e del personale dell’Unità Operativa Aeroportuale della Polizia Locale di Napoli.