Evade dai domiciliari e scippa turisti insieme alla figlia: preso dopo due rapine Un 37enne napoletano è stato sottoposto a fermo, accusato di due rapine ai danni di altrettanti turisti; sullo scooter con lui c'era la figlia giovanissima.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

In scooter, insieme alla figlia giovanissima, si aggirava tra le strade del centro di Napoli pronto a strappare il telefono dalle mani ai passanti; con questo sistema aveva messo a segno due rapine in pochi minuti, ai danni di altrettanti passanti. Ma la coppia è stata individuata grazie alle immagini della sorveglianza: per l'uomo, un 37enne napoletano che è risultato già essere sottoposto agli arresti domiciliari, è scattato il fermo di polizia giudiziaria.

I due scippi risalgono alla serata del 21 marzo scorso, sono stati commessi in rapida successione. Le vittime, due turisti, stavano passeggiando lungo via Tribunali, nella zona dei Decumani, nel centro di Napoli. Entrambi hanno raccontato la stessa storia alle forze dell'ordine: dinamica identica e uguale anche la descrizione dei responsabili, indicati come un uomo che era su uno scooter insieme ad una ragazza molto giovane. Più che verosimile che si trattasse delle stesse persone. I poliziotti della Squadra Mobile hanno quindi acquisito le registrazioni di alcune telecamere di sorveglianza installate nell'area e hanno individuato lo scooter compatibile con gli elementi forniti dalle vittime; dal veicolo sono risaliti ai due.

Quando i poliziotti si sono presentati in casa di A. P., però, di lui non c'era traccia: presumibilmente aspettandosi che gli investigatori lo avrebbero rintracciato a breve, si era dileguato. È stato rintracciato dopo serrate ricerche il 25 marzo e, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato nella casa circondariale di Poggioreale, dove si trova tutt'ora, dopo l'udienza di convalida che si è tenuta il 27 marzo.