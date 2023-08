Evade dai domiciliari e ruba una bici elettrica: inseguito dal proprietario, arrestato Un uomo ha rubato una bici elettrica ed è stato inseguito dal proprietario: arrestato, è risultato essere anche evado da Cosenza appena tre giorni prima.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Era evaso da pochi giorni ed aveva provato a rubare una bici elettrica: ma è stato prima rincorso dal proprietario e poi raggiunto dai poliziotti, che lo hanno arrestato e denunciato per furto. Protagonista della vicenda è un 29enne di origini libanesi, che dallo scorso 11 agosto era anche ricercato dal Tribunale di Sorveglianza di Cosenza, per evasione ed arrestato ieri a Meta di Sorrento con l'accusa di furto della bici elettrica di un altro uomo.

Tutto è iniziato nella cittadina sorrentina nella giornata di ieri, lunedì 14 agosto: una pattuglia di polizia era di passaggio sulla Strada Statale 145 per un normale servizio di controllo del territorio, quando alcuni passanti ed automobilisti si sono avvicinati per segnalare loro che un uovo stava rincorrendo una bici elettrica guidata da un'altra persona. Gli agenti li hanno rintracciati poco dopo nei pressi della Chiesa del Lauro di Meta di Sorrento, scoprendo che l'uomo alla guida della bici l'aveva rubata poco prima all'altro, che lo stava così inseguendo. Portato in commissariato, il 29enne libanese è risultato anche essere destinatario di un provvedimento di carcerazione emesso lo scorso 11 agosto dal Tribunale di Sorveglianza di Cosenza per evasione. A quel punto per lui è scattato l'arresto e il trasferimento alla Casa Circondariale di Napoli Poggioreale, oltre alla denuncia per furto. La bicicletta elettrica è stata invece restituita al legittimo proprietario.