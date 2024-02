Esulta e il cellulare gli cade dagli spalti allo stadio Maradona: costruisce un “panaro” per recuperarlo L’ingegnoso metodo utilizzato da un tifoso al quale, allo stadio Maradona di Napoli, era caduto il cellulare dagli spalti, finendo nel settore inferiore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

I napoletani vengono spesso associati alla cosiddetta "arte di arrangiarsi": quella propensione a trovare soluzioni, spesso alternative e non proprio ortodosse, ai problemi della vita. Ne ha da vendere di questa propensione, sicuramente, un tifoso del Napoli che nel pomeriggio di ieri, domenica 4 febbraio, era presente allo stadio Diego Armando Maradona ad assistere alla partita tra gli azzurri e il Verona, vinta poi 2 a 1 dai padroni di casa. Sì perché, dopo l'esultanza per il secondo gol degli azzurri, il tifoso dev'essersi fatto prendere troppo dall'entusiasmo e ha perduto il cellulare, che è volato dagli spalti ed è atterrato nel settore inferiore.

Dopo aver riacquistato compostezza ed essersi accorto di quanto accaduto, il tifoso non si è perso d'animo e si è subito ingegnato per recuperare il cellulare perduto e finito di sotto. E quale modo migliore che costruire un'alternativa di fortuna a quello che, per tradizione a Napoli, è il modo migliore per recuperare o restituire qualcosa da un'altezza a un'altra: il "panaro" (paniere in italiano, ndr).

E così il tifoso ha costruito un "panaro" di fortuna: al posto del filo, dei pezzi di scotch attaccati tra di loro, in modo da formare un cordone abbastanza lungo da arrivare al settore sottostante; al posto della cesta (che solitamente è di vimini) un bicchiere. Il "paniere" è stata calato di sotto, il cellulare posizionato nel bicchiere e poi tirato di sopra: tutto è stato immortalato in un video che ha spopolato sui social.