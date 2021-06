Ancora interdetto alla balneazione il mare a Maiori, così come gli altri tratti definiti di "qualità scarsa" dall'ultima delibera regionale della Campania: i dati Arpac per il mese di maggio segnalano dunque ancora criticità lungo le coste della Campania, seppur in lieve miglioramento rispetto ad aprile. In totale, nelle campionature dell'Arpac, appena il 3% dei rilievi risulta "non conforme" ai limiti di legge. Ritornano balneabili i tratti di mare di Sapri (Lungomare), Praiano, Massa Lubrense (Marina di Crapolla) e Ercolano (La Favorita). Ma particolare attenzione da parte dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale in Campania sarà prestata in questi ultimi tratti, "rientrati" solo questo mese ma comunque sotto osservazione.

Tra le altre zone monitorare con particolare prudenza da parte dell'Arpac, ci sono il tratto Testene di Agropoli, dove sono stati rilevati valori difformi degli enterococchi intestinali nei pressi della foce del fiume, e Foce di Patria a Castel Volturno, proprio alla foce del lago. Due punti che saranno tenuti sotto stretto controllo nei prossimi campionamenti. Nel mese di maggio, controllate anche chiazze beige di schiuma a Vico Equense, chiazze di schiuma marrone a Forio d'Ischia, muchi filamentosi a Marina di Crapolla presso Massa Lubrense ma anche colorazione anomala nei tratti di mare del La Favorita a Ercolano e davanti Castel dell'Ovo a Napoli. Dai controlli, per ora nessuna criticità rilevata in questi punti, ma situazione sotto osservazione per le prossime settimane. L'Arpac ha anche messo a disposizione l'app gratuita "Arpac Balneazione" per monitorare in tempo reale la situazione della balneabilità del mare in tutta la Campania.