Esplosione in casa a Casoria, gravissimo il 53enne ferito: ustioni sul 90% del corpo Prognosi ancora riservata per il 53enne coinvolto in una violenta esplosione in un appartamento a Casoria, dovuta ad una bombola del gas.

A cura di Pierluigi Frattasi

È gravissimo il 53enne rimasto ferito ieri nell'esplosione di una bombola in una palazzina a Casoria, in provincia di Napoli. L'uomo, originario del Burkina Faso, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, è ancora ricoverato presso il Centro Grandi Ustionati dell'Ospedale "Antonio Cardarelli" di Napoli, con ustioni sul 90% del corpo. I medici non hanno sciolto la prognosi che resta riservata.

Esplosa bombola del gas, palazzina sventrata

L'uomo è stato coinvolto nella violenta esplosione avvenuta ieri mattina nel comune della provincia di Napoli, provocata, sembrerebbe, da una fuga di gas. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. La deflagrazione ha sventrato una palazzina in via Padre Ludovico da Casoria, all'altezza del civico 46.

Sgomberate 4 famiglie

I vigili del fuoco hanno dichiarato inagibile l'appartamento, che è stato sequestrato dai carabinieri. La palazzina è stata evacuata: sgomberate anche 4 famiglie che erano all'interno, per un totale di 6 persone. Proseguono, intanto, le indagini statiche sull'edificio per accertare la stabilità della struttura dopo la violenta esplosione che sarebbe stata causata, come hanno spiegato le forze dell'ordine, dall'esplosione di una bombola di gas all'interno di un'abitazione, probabilmente quella in cui si trovava il 53enne al momento dello scoppio. L'uomo, dopo i primi soccorsi del caso, è stato trasportato ieri in codice rosso presso il Centro Grandi Ustionati del Cardarelli, dove si trova tutt'ora. Le sue condizioni, come detto, sono giudicate gravissime dal personale medico-sanitario che lo sta assistendo.