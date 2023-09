Esplode una bombola del gas, grave un 53enne a Casoria: palazzina evacuata, evacuate 4 famiglie Esplode una bombola del gas a Casoria, un 53enne ricoverato in gravi condizioni per le ustioni riportate. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco.

A cura di Giuseppe Cozzolino

I danni dell’esplosione

Violenta esplosione questa mattina all'interno una palazzina a Casoria: all'origine ci sarebbe una fuga di casa. Carabinieri di Casoria e vigili del fuoco sul posto fin dalle prime ore di questa mattina. L'esplosione è avvenuta su via Padre Ludovico da Casoria, all'altezza del civico 46: un ferito grave è stato portato in ospedale al Cardarelli, in codice rosso per le gravi ustioni riportate nell'esplosione. Indagini in corso per capire l'esatta dinamica della vicenda.

Secondo quanto ricostruito finora dai militari dell'Arma e dai vigili del fuoco, l'esplosione è avvenuta all'interno di un'abitazione al numero 46 di via Padre Ludovico da Casoria, nell'omonimo comune dell'hinterland napoletano. L'esplosione, violentissima, ha travolto un 53enne originario del Burkina Faso (paese nel cuore del deserto del Sahara conosciuto fino al 1984 con il nome di Alto Volta): l'uomo è stato portato in codice rosso al Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Cardarelli, dove si trova ricoverato per le gravissimi ustioni riportate. I carabinieri hanno intanto sequestrato l'intero appartamento, ritenuto inagibile, così come l'intera verticale della palazzina: sono state temporaneamente sgomberate 4 famiglie (per un totale di sei persone). Si lavora per accertare la stabilità della struttura dopo la violenta esplosione che sarebbe stata causata, spiegano le forze dell'ordine, dall'esplosione di una bombola di gas all'interno di un'abitazione, con ogni probabilità quella in cui si trovava il 53enne al momento dello scoppio.