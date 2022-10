Esplode conduttura, manca l’acqua a Fuorigrotta. A secco anche l’hotel della Tennis Cup Napoli Tra le zone interessate dal disservizio c’è anche quella in cui sorge l’albergo che ospita la maggior parte dei tennisti impegnati nell’Atp di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Il guasto alla conduttura idrica

Tantissimi disagi, a partire da questa mattina, per i residenti di Fuorigrotta e, in generale, nella zona occidentale di Napoli: a causa di un guasto a una conduttura idrica, manca l'acqua in molte aree del quartiere. Purtroppo, il disservizio ha riguardato, indirettamente, anche l'Atp Napoli Cup, il torneo di tennis che si sta disputando sul Lungomare partenopeo e che, già nei giorni scorsi, è stato colpito da problemi di natura tecnica, con i campi inagibili a causa della pioggia prima e dell'umidità poi e l'interruzione di alcuni match: a rimanere a secco, senz'acqua, anche l'hotel ufficiale che l'Atp ha scelto per ospitare gran parte dei tennisti impegnati nella competizione, che sorge proprio nel quartiere di Fuorigrotta.

Guasto idrico a Fuorigrotta, tutte le strade che sono senz'acqua

A comunicare il guasto e l'interruzione temporanea del servizio idrico – non sono ancora stati comunicati i tempi di ripristino – è stata l'Abc, l'azienda che gestisce il servizio nel Comune di Napoli. L'Abc ha comunicato, inoltre, anche tutte le strade in cui, a causa dei lavori di riparazione che si stanno svolgendo, manca l'acqua; ecco quali sono: