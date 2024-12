video suggerito

Esplode auto a gpl, conducente ferito a gambe e braccia: panico in strada a Maddaloni Incendio in via Caudina a Maddaloni, in provincia di Caserta. Ferito il conducente dell’auto. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e 118. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Esplode un'auto a gpl in pieno centro a Maddaloni. Il conducente resta ferito a gambe e braccia, ma riesce a salvarsi in tempo. Panico in strada, dove i primi ad accorrere per domare le fiamme sono stati alcuni commercianti della zona che hanno utilizzato gli estintori, subito raggiunti e supportati dai vigili del fuoco. L'incidente è avvenuto oggi pomeriggio, venerdì 20 dicembre 2024, attorno alle ore 16,30, in via Caudina, a Maddaloni, a pochi passi dall'Asl di Caserta. L'intervento dei pompieri attualmente è ancora in corso. Sul posto anche l'ambulanza del 118.

Auto si incendia nei pressi dell'Asl di Caserta

Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della locale compagnia che stanno indagando sulla vicenda. A prendere fuoco, secondo le prime ricostruzioni, un'auto modello Dacia Sandero di colore bianco, con impianto a gpl. Non sono chiari i motivi all'origine dello scoppio, né se possano essere legati all'impianto a gas utilizzato dall'auto. Sulle cause dell'incendio saranno condotti ulteriori accertamenti non appena saranno completate le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area.

La deflagrazione, secondo le prime testimonianze, sarebbe stata accompagnata da un forte boato, allarmando gli abitanti del quartiere e anche gli avventori del supermercato poco distante, che in quel momento era affollato di clienti per le ultime compere natalizie. Nell'incendio sarebbe stata danneggiata anche un'altra autovettura che era parcheggiata in strada. Sulla vicenda proseguono le indagini delle forze dell'ordine. Non è escluso che possano essere raccolte eventuali testimonianze e le immagini delle telecamere di videosorveglianza vicine.