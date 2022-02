Esenzioni ticket sanitari in Campania, più soldi da aprile 2022: il piano della Regione La Regione Campania lavora ad un piano per aumentare i fondi per la spesa sanitaria coperti con i ticket.

A cura di Pierluigi Frattasi

La Regione Campania lavora ad un piano per aumentare i fondi per la spesa sanitaria coperti con i ticket. Il budget attuale è stato fissato dalla Regione Campania a 560 milioni di euro, così come nel 2021. Ma l’anno preso a riferimento per la spesa è il 2020, quando i centri di analisi hanno fatto pochissime prestazioni sanitarie a causa del Covid. Molti pazienti, infatti, hanno preferito non fare controlli per evitare di contagiarsi. Le somme a disposizione, quindi, potrebbero essere aumentate nei prossimi mesi. Una direzione indicata dal governatore Vincenzo De Luca nella diretta di venerdì scorso, 11 febbraio 2022, che ha affrontato il tema della specialistica ambulatoriale: “Abbiamo deciso da inizio anno – ha detto De Luca – di applicare tetti di spesa per i diversi laboratori, per evitare di avere la chiusura delle attività da settembre a dicembre, quando ogni anno sono esauriti i tetti di spesa. Le risorse sono quelle dello scorso anno 560 milioni. Avremo una integrazione ulteriore per ridurre le liste di attesa. Ad aprile faremo la messa a punto”.

L’appello ai medici di base

“In Campania – ha aggiunto il governatore – c’è una anomalia storica, mentre nel resto d’Italia le prestazioni sanitarie avvengono per l'80% nei laboratori pubblici, in Campania la proporzione è invertita e questo non va bene. C'è un problema di appropriatezza delle prestazioni. Chiederemo agli ambulatori di darci una mano per le liste di attesa e di rispettare le priorità. Le prescrizioni – prosegue – devono avere un codice, possono essere urgenti (cioè da fare nelle 72 ore), oppure di tempo medio (10 giorni), differibili (tra 30 e 60 giorni) e programmabili (entro i 4 mesi). Questa classifica viene seguita in tutta Italia. Dobbiamo rispettarla anche in Campania. È un tema su cui bisogna voltare pagina, valorizzando i laboratori che fanno attività seria, rigorosa, interessante e utile”.