Escursionisti aggrediti e morsi da gorssi cani sui Monti Lattari: intervengono i carabinieri

Immagine di repertorio

Escursionisti attaccati da grossi cani mentre facevano trekking: accade sui sentieri boschivi dei Monti Lattari, nella provincia di Napoli, in particolare nell'area che ricade nel territorio di Vico Equense. L'allarme è scattato proprio grazie alle segnalazioni di alcuni turisti che, nei giorni scorsi, sono stati impegnati in escursioni sui Lattari: gli escursionisti hanno raccontato di essere stati attaccati da grossi cani randagi che, in alcuni casi, hanno anche morso i malcapitati.

Pertanto, i carabinieri della stazione di Vico Equense, in collaborazione con i tecnici dell'Asl locale e con gli agenti della Polizia Municipale, hanno organizzato un servizio sul posto per fare luce sull'accaduto. Così, i militari dell'Arma hanno rintracciato 5 cani, di cui 3 senza microchip. Uno di loro, inoltre, aveva le orecchie tagliate; sono in corso indagini per verificare chi possa aver mutilato l'animale. Alla fine delle operazioni, i cani sono stati affidati a una struttura specializzata, che si occuperà di curarli.