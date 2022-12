Escrementi e urina nelle acquasantiere: orrore in una chiesa di Cervinara (Avellino) A denunciare l’accaduto, durante la messa domenicale, è stato don Renato Trapani, parroco della chiesa di Sant’Adiutore.

A cura di Valerio Papadia

Ha davvero dell'incredibile quanto accaduto nella chiesa di Sant'Adiutore a Cervinara, cittadina nella provincia di Avellino: il parroco ha trovato urina ed escrementi umani all'interno della due acquasantiere che si trovano all'ingresso dell'edificio di culto. A denunciare quanto accaduto, durante la messa domenicale mattutina delle 7.30, è stato proprio il parroco della chiesa di Sant'Adiutore, don Renato Trapani, che dal pulpito ha raccontato ai fedeli l'amara scoperta effettuata poco prima nelle due acquasantiere.

Un episodio che ha sconvolto tutta la comunità di Cervinara e, in generale, tutta la Valle Caudina. Don Renato ha rivolto anche un appello a farsi avanti a chiunque abbia informazioni utili a chiarire la dinamica di quanto accaduto nella chiesa di Sant'Adiutore.

A Cervinara le chiese sono aperte tutta la notte

Nel territorio comunale di Cervinara, le chiese restano aperte anche di notte, per consentire a chi non ha il tempo durante il giorno, o a chiunque ne senta l'esigenza, di raccogliersi in preghiera a qualsiasi ora, senza alcuna limitazione; verosimilmente, l'increscioso episodio si è verificato proprio nella notte precedente, quella tra sabato e domenica. Ieri mattina, poi, il parroco, che si è recato in chiesa per celebrare la messa, ha effettuato la scoperta.

Inoltre, con le disposizioni anti-Covid introdotte nel pieno della pandemia per evitare la propagazione del contagio, nelle acquasantiere non si trova più l'acqua benedetta nella quale, prima, si immergevano le mani per poi farsi il segno della croce. Con l'allentamento delle restrizioni, però, l'usanza dovrebbe presto essere ripristinata.