Escono dal ristorante di sushi senza pagare: “Nei nostri piatti poca verdura” Due giovani si sono rifiutati di saldare il conto in un ristorante di Curti (Caserta); l’attività ha pubblicato la loro fotografia sui social.

A cura di Nico Falco

A loro dire negli spaghetti c'erano poche verdure, nella zuppa poco pollo. Si sarebbero lamentati soltanto al momento del conto e avrebbero deciso di andare via senza pagare. E il ristorante ha pubblicato un video in cui li si vede allontanarsi dal locale, invitandoli a tornare per saldare. Vicenda che arriva da Curti, provincia di Caserta, e che vede protagonisti Oishi Sushi Caserta e due giovani, un ragazzo e una ragazza. La storia è stata raccontata in un post pubblicato ieri sera, 19 aprile, sulla pagina Facebook dell'attività.

A corredo dell'immagine, che mostra due giovani che stanno uscendo, la spiegazione del ristorante:

Una coppia, dopo aver cenato, con calma ed abbondantemente, diverse portate, senza lamentarsi, al momento del pagamento del conto, ha lamentato che sono arrivate poche verdure negli spaghetti e c'era poco pollo nella zuppa rispetto a quello che volevano. Pertanto, i due hanno deciso di andarsene senza pagare. La direzione del ristorante ritiene che questo è un comportamento irrispettoso, soprattutto nei confronti di chi lavora tutti i giorni. Bastava semplicemente chiedere a chiunque dello staff ed i clienti in questione sarebbero stati immediatamente accontentati, senza che gli stessi con un comportamento irrispettoso nei nostri confronti e di tutto il personale andassero via senza pagare. Si invita la coppia in questione a ritornare presso il ristorante ed a pagare il conto chiedendo scusa del comportamento assunto.

Dalla stessa pagina Facebook si evince che non è il primo episodio di questo genere nel ristorante casertano: il post precedente, risalente a gennaio, mostra un video in cui altre due persone escono dal locale. Esito identico, ma in quella circostanza i due erano usciti di nascosto: "Pranzano e se ne vanno via senza pagare. Questo è l'ennesimo episodio nell'arco di poco tempo. Ora siamo davvero stufi. Fate girare questo video affinché questi due ragazzi lo vedano e tornino a pagare".